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Реал хочет получить 50 млн евро за Себальоса – Тоттенхэм готов удовлетворить требования мадридцев

24 июня 20:24 143 Читати українською
Реал хочет получить 50 млн евро за Себальоса – Тоттенхэм готов удовлетворить требования мадридцев
Дани Себальос / фото из соцсетей

Реал готов изучить возможность продажи полузащитника команды Дани Себальоса.

Себальос хотел бы уйти в аренду, но главный тренер команды Зинедин Зидан абсолютно на него не рассчитывает и готов отпустить без опции обратного выкупа, сообщает AS.

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Мадридский клуб, впрочем, рассчитывает выручить от продажи 21-летнего испанца не менее 50 млн евро. Сообщается, что выплатить такую ​​сумму может лондонский Тоттенхэм. Также сообщалось об интересе Милана, но "россонери" рассчитывают только на аренду футболиста.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Дани Себальос провел 23 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча. Действующий контракт хавбека с Реалом действует до лета 2023 года.

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