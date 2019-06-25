Бенфіка хоче підписати Кейлора Наваса вільним агентом

Костаріканський гокіпер Реала може повторити шлях легендарного Ікера Касільяса.
Чемпіон Португалії планує забрати Кейлора Наваса, інформує O Jogo.
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Після невдачі у переговорах щодо воротаря Барселони Яспера Сіллессена Бенфіка звернула увагу на запасного стража воріт іншого іспанського гранда. Лісабонський клуб готовий запросити Наваса за схемою легенди "вершкових" Ікера Касільяса, який у 2015 році перейшов до Порту на правах вільного агента. "Орли" пропонують костаріканцю контракт на три роки.
Лунін: Конкуренція з Куртуа? Для цього я і переходив у Реал
У Ла Лізі 2018/19 Навас провів за Реал всього 10 матчів, поступившись місцем в основі зірковому бельгійцю Тібо Куртуа.