Бенфіка хоче підписати Кейлора Наваса вільним агентом

Костаріканський гокіпер Реала може повторити шлях легендарного Ікера Касільяса.

Чемпіон Португалії планує забрати Кейлора Наваса, інформує O Jogo.

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Після невдачі у переговорах щодо воротаря Барселони Яспера Сіллессена Бенфіка звернула увагу на запасного стража воріт іншого іспанського гранда. Лісабонський клуб готовий запросити Наваса за схемою легенди "вершкових" Ікера Касільяса, який у 2015 році перейшов до Порту на правах вільного агента. "Орли" пропонують костаріканцю контракт на три роки.

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У Ла Лізі 2018/19 Навас провів за Реал всього 10 матчів, поступившись місцем в основі зірковому бельгійцю Тібо Куртуа.