toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019 НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бенфіка хоче підписати Кейлора Наваса вільним агентом

18:06 553 Читать на русском
Бенфіка хоче підписати Кейлора Наваса вільним агентом
Кейлор Навас / Reuters

Костаріканський гокіпер Реала може повторити шлях легендарного Ікера Касільяса.

Чемпіон Португалії планує забрати Кейлора Наваса, інформує O Jogo.

Реал хоче отримати 50 млн євро за Себальйоса – Тоттенхем готовий задовільнити вимоги мадридців

Після невдачі у переговорах щодо воротаря Барселони Яспера Сіллессена Бенфіка звернула увагу на запасного стража воріт іншого іспанського гранда. Лісабонський клуб готовий запросити Наваса за схемою легенди "вершкових" Ікера Касільяса, який у 2015 році перейшов до Порту на правах вільного агента. "Орли" пропонують костаріканцю контракт на три роки.

Лунін: Конкуренція з Куртуа? Для цього я і переходив у Реал

У Ла Лізі 2018/19 Навас провів за Реал всього 10 матчів, поступившись місцем в основі зірковому бельгійцю Тібо Куртуа.

blog_ava
УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців
12:20
2853
Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас Бенфіка Бенфіка Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
7
год
:
59
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук