Лунин: Конкуренция с Куртуа? Для этого я и переходил в Реал

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свое будущее.

"Начну ли сборы в Реале? Об этом позже скажут. Что касается слухов в прессе, что я буду дублером Куртуа, то никак к ним не отношусь. Когда мне лично что-то скажут, тогда буду реагировать.

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Готов ли конкурировать с Куртуа? Я для этого и переходил в Реал", – передает слова Андрея Лунина FootballHub.

Напомним, прошлый сезон Андрей Лунин провел в аренде в Леганесе, где сыграл за сезон 7 матчей, пропустил 7 голов и трижды оставлял свои ворота сухими. Летом украинец должен вернуться в расположение Реала.

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