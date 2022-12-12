Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш уже привлек внимание европейских грандов благодаря своим выступлениям на ЧМ-2022.

Впрочем, чтобы подписать португальца нынешней зимой, придется выплатить клаусулу, прописанную в контракте Рамуша с Бенфикой, сообщает Manchester Evening News.

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Такое решение принял президент Бенфики Руй Кошта. Так что трансфер Гонсалу получится дорогостоящим – в соглашении прописаны сумасшедшие 103 млн евро за 21-летнего форварда. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что Рамуш в текущем сезоне за Бенфику провел 22 поединка, отличившись 14 голами и 6 ассистами.

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