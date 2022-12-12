Форвард збірної Португалії Гонсалу Рамуш вже привернув увагу європейських грандів завдяки своїм виступам на ЧС-2022.

Втім, аби підписати португальця цієї зими, доведеться виплатити клаусулу, прописану в контракті Рамуша з Бенфікою, повідомляє Manchester Evening News.

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Таке рішення ухвалив президент Бенфіки Руй Кошта. Тож трансфер Гонсалу вийде коштовним – в угоді прописані божевільні 103 млн євро за 21-річного форварда. Його контракт розрахований до літа 2026 року.

Зауважимо, що Рамуш у поточному сезоні за Бенфіку провів 22 поєдинки, в яких відзначився 14 голами та 6 асистами.

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