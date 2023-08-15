Чемпионат Португалии, 1 тур

Боавишта – Бенфика – 3:2

Голы: Боженик, 55, 90+14, Лоренцо, 90 (пен) – Ди Мария, 22, Силва, 75

Удаления: Лоренцо, 90+10 – Мусса, 50

В первом туре соперником Бенфики стала Боавишта. На эту встречу Рогер Шмидт не включил в заявку украинского голкипера Анатолия Трубина, недавно перебравшегося в лиссабонский клуб.

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В первом тайме команды не баловали моментами. Впрочем, гол все же случился на 22 минуте. 30-летний Рафа Силва подхватил мяч в центре поля, пробежал с ним в чужую штрафную, а затем отдал пас на Анхеля Ди Марию, который положил круглого в сетку ворот. На 50 минуте Бенфика осталась в меньшинстве. Петар Муса грубо сфолил, за что судья показал ему красную карточку. Через небольшой промежуток времени Боавишта смогла сравнять счет. Воспользовавшись хаосом в штрафной площадке Бенфики, отличился Боженик.

На 75 минуте Рафа Силва записал к результативной передаче еще и гол. Однако удержать победный счет лиссабонцам не удалось. На 90 минуте Лоренцо с пенальти снова сравнял счет на табло, а уже в компенсированное время он заработал красную карточку. На 14 добавленной минуте Боженик во второй раз забил в ворота Бенфики. В итоге Боавишта праздновала победу. 3:2 – команда Анатолия Трубина стартовала в чемпионате по поражению.