Чемпіонат Португалії, 1 тур

Боавішта – Бенфіка – 3:2

Голи: Боженік, 55, 90+14, Лоренцо, 90 (пен) – Ді Марія, 22, Сілва, 75

Вилучення: Лоренцо, 90+10, – Мусса, 50

В першому турі суперником Бенфіки стала Боавішта. На цю зустріч Рогер Шмідт не включив в заявку українського голкіпера Анатолія Трубіна, який нещодавно перебрався до лісабонського клубу.

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У першому таймі команди не тішили моментами. Втім, гол все ж стався на 22 хвилині. 30-річний Рафа Сілва підхопив м'яч в центрі поля, пробіг з ним до чужого штрафного, а потім відав пас на Анхеля Ді Марію, який поклав круглого в сітку воріт.

На 50 хвилині Бенфіка залишилась у меншості. Петар Муса грубо сфолив, за що суддя показав йому червону картку. Через невеликий проміжок часу Боавішта змогла зрівняти рахунок. Скориставшись хаосом у штрафному майданчику Бенфіки, відзначився Боженік.

На 75 хвилині Рафа Сілва записав до результативної передачі ще й гол. Однак втримати переможний рахунок лісабонцям не вдалося. На 90 хвилині Лоренцо з пенальті знову зрівняв рахунок, а вже у компенсований час він заробив червону картку. На 14 доданій хвилині Боженік вдруге забив у ворота Бенфіки. У підсумку, Боавішта святкувала перемогу. 3:2 – команда Анатолія Трубіна стартувала в чемпіонаті з поразки.