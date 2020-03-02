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Бенфика – Шахтер: Леоненко сравнил португальцев с Зарей

12:26 18 Читати українською
Бенфика – Шахтер: Леоненко сравнил португальцев с Зарей
Исмаили против игроков Бенфики / фото ФК Шахтер

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко не в восторге от игры Бенфики в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Тренерам нужно чаще кричать на игроков. Как можно спать в таких матчах, в Лиге Европы? Шахтер с первых минут сел, потому что решили играть на контратаках. Самое главное – не то, что сел, а то, что Бенфика не успевала праздновать голы, как Шахтер сразу же отыгрывался.

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Здесь появилась и смелость. Во втором тайме Шахтер начал контролировать мяч. Главное, что сразу же ребята забивали соответствующие голы. Бенфика побежала и рисковала, вот в чем дело.

Другой вопрос, что Бенфика, по сути, это Заря времен Вернидуба: много фланговых атак, но до адресата мяч не доходит. Если бы игроки Шахтера в обороне не привозили мячей, все могло быть спокойнее", – поделился Леоненко в программе Великий футбол.

Напомним, Шахтер расписал феерическую ничью с Бенфикой (3:3) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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