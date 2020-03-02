Бенфика – Шахтер: Леоненко сравнил португальцев с Зарей

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко не в восторге от игры Бенфики в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Тренерам нужно чаще кричать на игроков. Как можно спать в таких матчах, в Лиге Европы? Шахтер с первых минут сел, потому что решили играть на контратаках. Самое главное – не то, что сел, а то, что Бенфика не успевала праздновать голы, как Шахтер сразу же отыгрывался.

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Здесь появилась и смелость. Во втором тайме Шахтер начал контролировать мяч. Главное, что сразу же ребята забивали соответствующие голы. Бенфика побежала и рисковала, вот в чем дело.

Другой вопрос, что Бенфика, по сути, это Заря времен Вернидуба: много фланговых атак, но до адресата мяч не доходит. Если бы игроки Шахтера в обороне не привозили мячей, все могло быть спокойнее", – поделился Леоненко в программе Великий футбол.

Напомним, Шахтер расписал феерическую ничью с Бенфикой (3:3) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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