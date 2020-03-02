Бенфіка – Шахтар: Леоненко порівняв португальців із Зорею

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко не в захваті від гри Бенфіки в поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

"Тренерам потрібно частіше кричати на гравців. Як можна спати в таких матчах, в Лізі Європи? Шахтар з перших хвилин сів, тому що вирішили грати на контратаках. Найголовніше – не те, що сів, а то, що Бенфіка не встигала святкувати голи, як Шахтар відразу ж відігрувався.

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Тут з'явилася і сміливість. У другому таймі Шахтар почав контролювати м'яч. Головне, що відразу ж хлопці забивали відповідні голи. Бенфіка побігла і ризикувала, ось в чому справа.

Інше питання, що Бенфіка, по суті, це Зоря часів Вернидуба: багато флангових атак, але до адресата м'яч не доходить. Якби гравці Шахтаря в обороні не привозили м'ячів, все могло бути спокійніше", – поділився Леоненко в програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар розписав феєричну нічию з Бенфікою (3:3) та вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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