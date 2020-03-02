toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТАР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Бенфіка – Шахтар: Леоненко порівняв португальців із Зорею

12:24 364 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: Леоненко порівняв португальців із Зорею
Ісмаїлі проти гравців Бенфіки / фото ФК Шахтар

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко не в захваті від гри Бенфіки в поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Тренерам потрібно частіше кричати на гравців. Як можна спати в таких матчах, в Лізі Європи? Шахтар з перших хвилин сів, тому що вирішили грати на контратаках. Найголовніше – не те, що сів, а то, що Бенфіка не встигала святкувати голи, як Шахтар відразу ж відігрувався.

Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄ

Тут з'явилася і сміливість. У другому таймі Шахтар почав контролювати м'яч. Головне, що відразу ж хлопці забивали відповідні голи. Бенфіка побігла і ризикувала, ось в чому справа.

Інше питання, що Бенфіка, по суті, це Зоря часів Вернидуба: багато флангових атак, але до адресата м'яч не доходить. Якби гравці Шахтаря в обороні не привозили м'ячів, все могло бути спокійніше", – поділився Леоненко в програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар розписав феєричну нічию з Бенфікою (3:3) та вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Сум за Коваленком, провал Матвієнка та чотири гравці топ-рівня: реакція на Бенфіка – Шахтар з великою ганьбою Португалії

blog_ava
Головні новини 1 березня: Зінченко здобув трофей, Реал обіграв Барселону, Шахтар вперше програв в УПЛ з Каштру
07:00
5890
Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Віктор Леоненко Бенфіка - Шахтар Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
15
хв
Портсмут
21:45
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук