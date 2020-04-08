toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бенефис украинцев в поединке Динамо Брест и команды Вернидуба – видео голов

22:34 16 Читати українською
Бенефис украинцев в поединке Динамо Брест и команды Вернидуба – видео голов
Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 2:0 / ФК Динамо Брест

Футболисты брестского Динамо на своем поле уверенно одолели солигорский Шахтер. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Кубок Беларуси, 1/2 финала

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 2:0

Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13

Украинец Пантя посрамил БАТЭ голом в Кубке Беларуси – он играл в оккупированном Крыму

В первом кубковом полуфинальном матче брестское Динамо благодаря непосредственному участию украинцев победило команду Юрия Вернидуба.

Александр Нойок уже на шестой минуте открыл счет в матче, а за несколько минут свой вклад внес и Артем Милевский, отдав точный пас на Павла Савицкого. Этого вполне хватило, чтобы получить комфортное преимущество перед ответной встречей.

Гол Нойока, ассист Милевского, дебют Хачериди – Динамо Брест "вынес" Шахтер Вернидуба в Кубке Беларуси

blog_ava
Реал готовит три трансферные бомбы – все крутится вокруг Райолы
16:11
411
Теги
Видеоновости Мир Олександр Нойок Олександр Нойок Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
8
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук