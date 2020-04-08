Бенефис украинцев в поединке Динамо Брест и команды Вернидуба – видео голов

Футболисты брестского Динамо на своем поле уверенно одолели солигорский Шахтер. Смотрите видео голов на "Футбол 24".
Кубок Беларуси, 1/2 финала
Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 2:0
Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13
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В первом кубковом полуфинальном матче брестское Динамо благодаря непосредственному участию украинцев победило команду Юрия Вернидуба.
Александр Нойок уже на шестой минуте открыл счет в матче, а за несколько минут свой вклад внес и Артем Милевский, отдав точный пас на Павла Савицкого. Этого вполне хватило, чтобы получить комфортное преимущество перед ответной встречей.
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