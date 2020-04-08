Бенефис украинцев в поединке Динамо Брест и команды Вернидуба – видео голов

Футболисты брестского Динамо на своем поле уверенно одолели солигорский Шахтер. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Кубок Беларуси, 1/2 финала

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 2:0

Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13

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В первом кубковом полуфинальном матче брестское Динамо благодаря непосредственному участию украинцев победило команду Юрия Вернидуба.

Александр Нойок уже на шестой минуте открыл счет в матче, а за несколько минут свой вклад внес и Артем Милевский, отдав точный пас на Павла Савицкого. Этого вполне хватило, чтобы получить комфортное преимущество перед ответной встречей.

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