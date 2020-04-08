Украинец Пантя посрамил БАТЭ голом в Кубке Беларуси – он играл в оккупированном Крыму

БАТЭ на выезде неожиданно уступил Славии-Мозырь. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Беларуси, 1/2 финала

Славия-Мозирь – БАТЭ – 1:0

Гол: Пантя, 11

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В первом полуфинальном матче мозырская Славия принимала на своем поле барисавський БАТЭ. Гости владели небольшим преимуществом во владении мячом, однако по количеству ударов в створ ворот преобладали именно хозяева.

В составе Славии весь матч провел скандальный украинский полузащитник Юрий Пантя, который, впрочем, и стал главным героем поединка – в начале игры он метким выстрелом вывел свою команду вперед. Его гол оказался единственным во встрече. 29 апреля БАТЭ на своем стадионе в ответном матче попытается отыграть пропущенный в гостях мяч и пробиться в финал Кубка.

Напомним, Юрий Пантя – воспитанник черновицкого футбола. С 2013 по 2015 год он защищал цвета ФК Буковина, а после аннексии украинского полуострова отправился играть за крымские Бахчисарай и Крымтеплицу. В Беларусь Юрий перебрался в начале 2019 года.

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