Реал переиграл Альмерию в матче 2-го тура Ла Лиги, а Андрей Лунин снова получил место в стартовом составе. Смотрите видео голов и обзор поединка Альмерия – Реал на "Футбол 24".

Альмерия уже на 3 минуте вышла вперед в счете – Аррибас расстрелял Лунина из пределов штрафной. Впрочем, Реал недолго отставал: Вальверде попал ударом головой в Беллингема, а Джуд сориентировался и переправил мяч в ворота.

Реал сломил Альмерию – Лунин пропустил на 3, выдал 7 сейвов и стал 2 лучшим, галактический Беллингем, камбэк Винисиуса

Перед перерывом Кроос вывел Мадрид вперед, но гол отменили из-за нарушения правил. На старте второго тайма Беллингем оформил дубль, замкнув навес Крооса. А чуть позже Джуд уже ассистировал Винисиусу, который поставил точку во встрече. Что касается Лунина, то Андрей несколько раз спас команду от пропущенного гола.