Бен-Йеддер официально стал игроком Монако

Французский форвард Виссам Бен-Йеддер вернулся на родину.

Виссам Бен-Йеддер отныне будет защищать цвета Монако, сообщает официальный сайт клуба.

Монако присоединился к борьбе за Икарди

Контракт между 29-летним форвардом и его новым клубом рассчитан до лета 2024 года. Севилья получила за француза 40 млн евро.

Напомним, Виссам присоединился к лагерю андалусийцев в 2016 году, перейдя из Тулузы.

В прошлом сезоне Бен-Йеддер провел 54 матча во всех турнирах, отметившись 30 голами и 11 ассистами.

Від Неймара та Грізманна до Модріча і Кости: топ-8 гравців, які бойкотували передсезонну підготовку заради трансферу