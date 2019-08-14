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Бен-Йеддер официально стал игроком Монако

10:56 11 Читати українською
Бен-Йеддер официально стал игроком Монако
Виссам Бен-Йеддер / Фото Монако

Французский форвард Виссам Бен-Йеддер вернулся на родину.

Виссам Бен-Йеддер отныне будет защищать цвета Монако, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт между 29-летним форвардом и его новым клубом рассчитан до лета 2024 года. Севилья получила за француза 40 млн евро.

Напомним, Виссам присоединился к лагерю андалусийцев в 2016 году, перейдя из Тулузы.

В прошлом сезоне Бен-Йеддер провел 54 матча во всех турнирах, отметившись 30 голами и 11 ассистами.

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Севилья Севилья Монако Монако Франция Трансферы Виссам Бен-Йеддер Виссам Бен-Йеддер Трансферы Чемпионата Испании
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