Бен-Єддер офіційно став гравцем Монако

Французький форвард Віссам Бен-Єддер повернувся на батьківщину.

Віссам Бен-Єддер відтепер захищатиме кольори Монако, повідомляє офіційний сайт клубу.

Монако приєднався до боротьби за Ікарді

Контракт між 29-річним форвардом та його новим клубом розрахований до літа 2024 року. Севілья отримала за француза 40 млн євро.

Нагадаємо, Віссам приєднався до табору андалусійців в 2016-му році, перейшовши з Тулузи.

У минулому сезоні Бен-Єддер провів 54 матчі у всіх турнірах, відзначившись 30 голами і 11 ассистами.

Від Неймара та Грізманна до Модріча і Кости: топ-8 гравців, які бойкотували передсезонну підготовку заради трансферу