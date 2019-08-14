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Бен-Єддер офіційно став гравцем Монако

10:50 306 Читать на русском
Бен-Єддер офіційно став гравцем Монако
Віссам Бен-Єддер / Фото Монако

Французький форвард Віссам Бен-Єддер повернувся на батьківщину.

Віссам Бен-Єддер відтепер захищатиме кольори Монако, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт між 29-річним форвардом та його новим клубом розрахований до літа 2024 року. Севілья отримала за француза 40 млн євро.

Нагадаємо, Віссам приєднався до табору андалусійців в 2016-му році, перейшовши з Тулузи.

У минулому сезоні Бен-Єддер провів 54 матчі у всіх турнірах, відзначившись 30 голами і 11 ассистами.

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