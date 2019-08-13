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Монако присоединился к борьбе за Икарди

09:32 55 Читати українською
Монако присоединился к борьбе за Икарди
Мауро Икарди / Reuters

Французский клуб также рассматривает вариант подписания форварда Интера.

Монако интересуется нападающим Мауро Икарди, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Лукаку дебютировал за Интер, забив 4 гола в спарринге

Руководство монегасков уже сообщило Интеру о своем намерении подписать аргентинского страйкера. Ранее претендентами на игрока называли Ювентус, Наполи и Рому, однако они не смогли договориться с "нерадзурри".

Анчелотти провел телефонный разговор с Икарди касательно перехода в Наполи

Напомним, Интер уже подписал замену Икарди этого лета – состав "змей" пополнил Ромелу Лукаку из Манчестер Юнайтед.

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Теги
Интер Интер Трансферы Италия Мауро Икарди Мауро Икарди Монако Монако Франция
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