Бен Арфа получил заманчивое предложение от любительского Кастети-Гуз

Французский любительский клуб Кастети-Гуз предложил очень неожиданные условия контракта экс-полузащитнику сборной Франции Хатему Бен Арфа.

Клуб региональной лиги готов подписать соглашение с опальным хавбеком, сообщает Ouest France.

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По информации издания, руководство Кастети-Гуз готово платить Бен Арфа 800 евро в месяц, а также включить в контракт несколько интересных опций. В частности, 31-летний воспитанник Лиона сможет получить дополнительно 20 евро за каждый забитый мяч, 25 евро – за результативную передачу, 30 евро – за красную карточку, которую Бен Арфа заработает на себе для соперника.

Кроме этого, в контракте отдельным пунктам будет записано, что звездный хавбек не будет стирать экипировку и сможет в любое время пить пиво. Реакция самого игрока на предложение Кастети-Гуз пока остается неизвестной.

Напомним, что Хатем Бен Арфа не появлялся на поле в официальных матчах с апреля прошлого года из-за конфликта с экс-наставником ПСЖ Унаи Эмери. Летом полузащитник станет свободным агентом. Агенты француза уже пытались устроить его в киевское Динамо, но "бело-синие" отказались от подписания Бен Арфа.