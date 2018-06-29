"Ну почему я такой дурак?" – Батшуаи прокомментировал курьезный момент с его участием

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуаи пошутил по поводу курьезного момента с его участием в матче против сборной Англии (0:1).

После гола Янузай в ворота сборной Англии, Батшуаи помчался добивать мяч в сетку, но не рассчитал и попал в штангу. Кожаный от стойки прилетел прямо в лицо бельгийском форварду.

Англия – Бельгия – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Знал, что меня разорвут, стоит мне зайти в оповещения (в Твиттере - прим. Футбол 24) Ну почему я такой дурак?" – спрашивает Миши Батшуаи в Твиттере.

"Празднование с Fortnite (компьютерная игра - прим. Футбол 24) так переоценены, я должен был создать что-то новое", – резюмировал Батшуаи позже.

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Видео курьеза: