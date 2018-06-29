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"Ну почему я такой дурак?" – Батшуаи прокомментировал курьезный момент с его участием

14:52 101 Читати українською
"Ну почему я такой дурак?" – Батшуаи прокомментировал курьезный момент с его участием
Батшуаи празднует гол Янузая в ворота сборной Англии / Getty Images

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуаи пошутил по поводу курьезного момента с его участием в матче против сборной Англии (0:1).

После гола Янузай в ворота сборной Англии, Батшуаи помчался добивать мяч в сетку, но не рассчитал и попал в штангу. Кожаный от стойки прилетел прямо в лицо бельгийском форварду.

Англия – Бельгия – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Знал, что меня разорвут, стоит мне зайти в оповещения (в Твиттере - прим. Футбол 24) Ну почему я такой дурак?" – спрашивает Миши Батшуаи в Твиттере.

"Празднование с Fortnite (компьютерная игра - прим. Футбол 24) так переоценены, я должен был создать что-то новое", – резюмировал Батшуаи позже.

Англия – Бельгия: эффектный гол Янузая спас матч без вдохновения, более легкая сетка плей-офф для британцев

Видео курьеза:

ЧМ 20183 тур

Англия - Бельгия: Четверг 28 июня 2018

Англия
Матч окончен
0 : 1
Бельгия
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ЧМ 2018 футбольные курьёзы Миши Батшуайи Миши Батшуайи Англия - Бельгия
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