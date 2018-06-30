Бен Арфа отримав привабливу пропозицію від любительського Кастеті-Гуз

Французький аматорський клуб Кастеті-Гуз запропонував дуже несподівані умови контракту екс-півзахиснику збірної Франції Хатему Бен Арфа.

Клуб регіональної ліги готовий підписати угоду з опальним хавбеком, повідомляє Ouest France.

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За інформацією видання, керівництво Кастеті-Гуз готове платити Бен Арфа 800 євро на місяць, а також включити до контракту кілька цікавих опцій. Зокрема, 31-річний вихованець Ліона зможе отримати додатково 20 євро за кожен забитий м'яч, 25 євро – за результативну передачу, 30 євро – за червону картку, яку Бен Арфа заробить на собі для суперника.

Окрім цього, в контракті окремими пунктами буде записано, що зірковий хавбек не буде прати екіпірування та зможе будь-коли пити пиво. Реакція самого гравця на пропозицію Кастеті-Гуз наразі залишається невідомою.

Нагадаємо, що Хатем Бен Арфа не з'являвся на полі в офіційних матчах із квітня минулого року через конфлікт із екс-керманичем ПСЖ Унаї Емері. Влітку півзахисник стане вільним агентом. Агенти француза вже намагалися влаштувати його в київське Динамо, але "біло-сині" відмовилися від підписання Бен Арфа.