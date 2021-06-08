Аргентинский специалист на одной из пресс-конференций в конце сезона удивил журналистов, заявив, что у него нет никаких планов на отпуск.

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И вот в сети появилось очередное доказательство безграничной преданности Бьелсы своему любимому делу. Пока игроки первой команды разъехались по своим сборным или по домам, Марсело остался на клубной базе и не теряет время зря. Накануне его заметили на тренировке команды U-11.

Интересно, что Бьелса до сих пор не продлил контракт с Лидсом. Он сторонник подписывать соглашение только на год после завершения каждой кампании. По его мнению, такой подход не позволяет тренеру и клубу быть заложниками друг друга.

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