Марсело Бьелса прочитал в Варшаве лекцию для игроков сборной Польши. Об этом в своём Твиттере информирует тренер плоцкой Вислы U-11 и U-14 Доминик Чиарковски.

Бьелса может вернуться в АПЛ – аргентинца хочет пригласить один из аутсайдеров

Согласно источнику, подготовка "Эль Локо" к этой лекции включала в себя просмотр последних 50 матчей сборной Польши. Это означает, что экс-тренер Лидса изучал товарищеский матч "кадры" со сборной Украины в ноябре 2020 года (2:0).

Сообщается, что Бьелса составил отчеты о 65 разных игроках национальной команды.

Сегодня сборная Польши сыграла контрольный матч против бывшей команды Бьелсы – сборной Чили. Поляки выиграли эту встречу со счётом 1:0 благодаря голу Кшиштофа Пйонтека на 85-й минуте.

Польша – Украина: Лунин на уровне Реала, Бженчек берет пример с Шевченко, космос Зинченко и трансферной цели Динамо