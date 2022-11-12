Борнмут все еще продолжает поиски главного тренера после увольнения Скота Паркера и обратил внимание на Марсело Бьелсу, сообщает BBC.

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Сейчас Гэри О'Нил исполняет обязанности наставника "вишен", но последние результаты команды (4 поражения подряд) заставляют задуматься относительно изменений. Бьелсу рассматривают в статусе нового главного тренера после прихода новых владельцев.

Добавим, что в случае победы над Эвертоном, Борнмут поднимется на 14 место с 16 очками в активе. Бьелса же остается без работы с февраля этого года после увольнения из Лидса.

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