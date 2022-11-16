Марсело Б'єлса прочитав у Варшаві лекцію для гравців збірної Польщі. Про це у своєму Твіттері інформує тренер плоцької Вісли U-11 та U-14 Домінік Чіарковскі.

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Згідно з джерелом, підготовка "Ель Локо" до цієї лекції включала перегляд останніх 50 матчів збірної Польщі. Це означає, що екстренер Лідса вивчав товариський матч "кадри" зі збірною України у листопаді 2020 року (2:0).

Повідомляється, що Б'єлса склав звіти про 65 різних гравців національної команди.

Сьогодні збірна Польщі зіграла контрольний матч проти колишньої команди Б'єлси – збірної Чилі. Поляки виграли цю зустріч із рахунком 1:0 завдяки голу Кшиштофа Пйонтека на 85-й хвилині.

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