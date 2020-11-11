Встреча №9 в истории противостояния этих национальных команд. Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Украина на "Футбол 24", стартовал в 21:45. "Бело-красные" выигрывали первые 2 и последний бой против "сине-желтых", который состоялся на Евро-2016. Украина брала свое также трижды. Полная равновесие было даже в разнице голов (9:9). Сегодня оба тренера планировали проверку прежде резервов перед двумя решающими матчами Лиги наций.

Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

Вторая встреча Бженчека и Шевченко за 22 года. Тогда поляки били украинцев со счетом 2:1, а оба были на поле в роли игроков. Обе команды сегодня прежде всего проверяют резервы или дают шанс тем, кто получает немного игровой практики. Макаренко в качестве единственного опорника, Коваленко и Зинченко выше в центре полузащиты. Наш атакующий треугольник – копия победной битвы против Испании. Польша с двумя нападающими. Зинченко участвует в двух моментах, где хозяева предоставляют очень много пространства. Получаем преимущество в зонах слева и ближе к центру. Первый удар на 8 минуте от игрока Манчестер Сити издалека – Скорупски с проблемами парировал.

Польша – Украина: видео голов и обзор матча

И снова Зина использует бешеную дыру в защите соперника. Быстрая контра с преимуществом, пас на Ярмоленко, фол от 24-летнего центрбека Херенвена Бохневича. Сам Андрей должен был забивать с пенальти, отправив вратаря в другой угол, но попал в штангу. Улыбка от Шевченко. Тотальный контроль сборной Украины в центре поля. Зубков, Яремчук и Зинченко уже не впервые разыгрывают троечку, но Саша снова только проверяет реакцию Скорупски. Как же ведет игру подопечный Гвардиолы. Зина неожиданно оказывается на правом фланге и снова создает момент с Яремчуком. На этот раз Роман завершал – сейв №3 от 29-летнего кипера Болонье.

Разрывают Зинченко, Ярмоленко и Яремчук уже едва ли не во вратарской поляков – снова мяч чудом не влетает в ворота. У Польши только дальние подходы к моментам и попытки агрессивного прессинга перед нашей штрафной. Лунин, который не играл официальных матчей 114 дней, впервые в работе на 24-й. Классно потянул Андрей крученый удар дебютанта Плахеты, который играет в Чемпионшипе за Норвич. Активный правый фланг, куда смещается Яремчук. Ярмоленко делает все правильно вплоть до последнего паса/удара. Зелински после коронавируса не хватает скорости и качества решений. Успевает Конопля блокировать удары и передачи звезды Наполи.

Как же технично Макаренко отыграл на своей половине двух соперников, которые бросились в авантюрный прессинг. Дальше Зинченко тянет и отдает, а Яремчук традиционно сегодня транжирит момент. Польша из ничего забивает. Лунин со скуки выбежал играть Нойера и подарил круглого Зелински (технический брак в игре ногами). Пас на свободного форварда, Пйонтек метров с 30 забросил в пустые ворота. Вот это подарок на День независимости Польши от вратаря Реала! Потому что в остальном Украина была гораздо лучше и острее (5:2 по ударам, 3:1 по попаданиям, 86% на 84% точность передач).

Сразу 3 замены в перерыве – все в атаке. Мораес, Марлос и Цыганков вместо Яремчука, Ярмоленко и Зубкова. Моменты идут так же легко. Но снова все то же в завершающей стадии. Зинченко метров с 20 во вратаря, Цыганков с убийственной дистанции после прострела Конопли под перекладину, откуда вратарь тянет. Харатин заменил Зинченко на 56 минуте. Модер вышел на 62-й и забил за менее чем минуту. Плахете позволяют прострелить, хавбек Леха/Брайтона после попадания в штангу добивает с нескольких метров – Лунин бережет руки, устремляясь к мячу слишком медленно.

Бондарь заменил Коноплю, Сидорчук – Коваленко. Поляки сели очень глубоко, но украинцы в позиционной атаке также создают потрясающий момент. Цыганков получил роскошный пас от Марлоса в разрез, пробил мимо голкипера, однако не попал в дальний угол. Послабее второй тайм в исполнении Украины. Поляки не стесняются играть на отбой, в нашем бывшем стиле, и это идеально работает в плане результата. Да, команда Шевченко выглядит значительно лучше, но что с того? Именно так пришел решающий первый гол. Это был банальный вынос, который Лунин на ровном месте превратил в взятие своих ворот.