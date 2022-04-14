Защитник Николай Золотов получил возможность поиграть в одной из ведущих стран Европы.

Белорус до конца сезона будет выступать в составе Бастии на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

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Золотов присоединился к Колосу год назад. Фланговый защитник отыграл за ковалевцев 22 матча, результативными действиями не отмечался. После начала войны 27-летний игрок публично поддержал Украину и сравнил Путина с Адольфом Гитлером.

Добавим, что за 6 туров до финиша Бастия занимает 14-е место французской Лиги 2.

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