"Мы 24 февраля еще в магазин успели съездить. А 25-го утром как пошли эти орки, 650 танков, БТР, немыслимое количество людей и техники – и все это по моей дорожке. Мы попали в тыл – дом находится между Блиставицей и Здвижевкой (недалеко от Гостомеля – прим.).

В нас не стреляли, но от нас стреляли. Было страшно, потому что это летело на Бучу, Ворзель. Я живу возле аэропорта Антонова – видели, как шли вертолеты. Пошел бой за аэропорт, а 25-го и 26-го пошла техника – 650 единиц, а на следующий день уже 1200. И это только по нашей дороге.

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Сначала они просто ехали, потом начали заезжать к нам. Четыре БТР, человек около 20, заходили и автоматы приставляли ко лбу. Всех нас согнали в один дом, чтобы просто грабить наши дома.

Вынесли все. Дом чистый, вещей просто не осталось. Я два пакета привез в Ковалевку – больше ничего нет. Все остальное вынесли россияне. Оставили свои полукеды еще советские, а мои кроссовки забрали. В чем я был – в том и остался. Ничего нет, вещей нет.

У друзей собак отстреливали, сволочи, бл*дь (здесь Голуб не сдержал слез – прим.). Собак жалко, поубивали. У меня друзья только ради них оставались. Мои собаки живы. Однажды бухнул, остался ночевать. Собаки ко мне пришли, спали со мной. Испуганные – не то слово. Это ужас, что было. Все боятся выйти на улицу, потому что стреляют.

Григорий – бывший начальник кооператива – когда убили его Джулечку, напился. Выпил полторы бутылки и уехал. До Ивано-Франковска доехал. Дня через три звонит по телефону, говорит: "Я в Ивано-Франковске оказался. Как вы? Берите там все у меня". Я говорю: "Да у тебя и так все берут. Только русские, не мы".

Ничего не было – ни света, ни воды. В семь часов мы уже спали. В шесть утра просыпались и шли искать какую-нибудь еду. У соседа было два мешка сухарей для кур – прогнили уже. Он принес – ничего не осталось, все съели.

Пятнадцать человек в один туалет ходили, вы не представляете. Смывали за каждым десятым, воды нет. Ужас. Нашли колодец за тысячу метров, но все боялись идти, потому что стреляют. Я с другом ходил, потом уже пофиг было. Ходили, нам автомат ко лбу: "Стоять, бл*дь". Уже было такое, что смеялись, я говорю: "Тренера Днепра и Колоса убьешь, приедешь домой, скажи – нормально", - рассказал Голуб в эфиреYouTube-канала Колоса.

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