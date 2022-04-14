Оборонець Микола Золотов отримав можливість пограти в одній з провідних країн Європи.

Білорус до кінця сезону виступатиме у складі Бастії на правах оренди, інформує прес-служба клубу.

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Золотов приєднався до Колоса рік тому. Фланговий захисник відіграв за ковалівців 22 матчі, результативними діями не відзначався. Після початку війни 27-річний гравець публічно підтримав Україну і порівняв Путіна з Адольфом Гітлером.

Додамо, що за 6 турів до фінішу Бастія посідає 14-ту сходинку французької Ліги 2.

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