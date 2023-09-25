Англієць лише влітку приєднався до "вершкових", а вже став одним з лідерів команди Карло Анчелотті. Джуд Беллінгем прекрасно адаптувався до чемпіонату Іспанії та вражає не тільки своїми здібностями на полі, а й поза ним.

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Реал в шостому турі програв у мадридському дербі Атлетіко (1:3) на Ванда Метрополітано. На домашній арені "матрацників" перед входом у підтрибунне приміщення красується великий логотип команди. Беллінгем, повертаючись у роздягальню після фінального свистка, підійшов до емблеми і зробив усе, щоб не наступити на неї. Таким чином англієць продемонстрував повагу до суперника.

Нагадаємо, що Джуд Беллінгем зіграв за Реал у семи матчах у всіх турнірах. В активі півзахисника шість голів та одна результативна передача.

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