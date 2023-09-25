"Мы плохо начали матч и плохо защищались. Позволяли создавать моменты и действовали нерешительно. Атлетико выглядел явно лучше. Реал отыграл в обороне не так, как обычно. Не хватало компактности, а соперник этим воспользовался. Три гола как под копирку.

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Атлетико – одна из лучших команд в плане защиты. Они организованы, сильны в единоборствах. Мы пытались найти свободные зоны, хотя бы за пределами штрафной, но играли неэффективно.

Когда команда не делает то, что должна – это моя ответственность. Это поражение может побудить нас к прогрессу. Мы в ярости. До этого добывали положительные результаты и продолжим их добывать", – цитирует Анчелотти Marca.

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