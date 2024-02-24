Восстановление Джуда Беллингема складывается лучше, чем ожидалось, информирует AS.

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Англичанин получил травму лодыжки 10 февраля в игре против Жироны. Реал надеялся, что Беллингем вернется хотя бы 6 марта перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ с РБ Лейпциг. Впрочем, хавбек сегодня начал упражнения с мячом и может получить игровое время уже 2 марта против Валенсии. Таким образом, Джуд оставляет Артему Довбику всего один тур для улучшения шансов в гонке бомбардиров Ла Лиги (сейчас украинец отстает на 2 гола).

Еще одна хорошая новость для Реала – возвращение в общую группу Антонио Рюдигера, который готов завтра выйти на Севилью. Карло Анчелотти наконец-то будет иметь набор "настоящих" центрбеков (Начо второй). Ранее зону перед Андреем Луниным вынужденно закрывали фланговые защитники или опорник Чуамени.

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