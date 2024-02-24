Відновлення Джуда Беллінгема складається краще, ніж очікувалось, інформує AS.

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Англієць отримав травму щиколотки 10 лютого у грі проти Жирони. Реал сподівався, що Беллінгем повернеться бодай 6 березня перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу ЛЧ з РБ Лейпциг. Втім, хавбек сьогодні розпочав вправи з м'ячем і може отримати ігровий час вже 2 березня проти Валенсії. Таким чином, Джуд залишає Артему Довбику всього один тур для покращення шансів у перегонах бомбардирів Ла Ліги (наразі українець відстає на 2 голи).

Ще одна хороша новина для Реала – повернення у загальну групу Антоніо Рюдігера, який готовий завтра вийти на Севілью. Карло Анчелотті нарешті матиме набір "справжніх" центрбеків (Начо другий). Раніше зону перед Андрієм Луніним вимушено закривали флангові захисники або опорник Чуамені.

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