Беллингем едва не "присоединился" к сборной Украины – видео курьеза после игры с Англией
22:48 - Читати українською
Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем попал в забавную ситуацию после матча отбора к Евро-2024 против Украины.
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Кайл Уокер 41’
41’ Кайл Уокер
Уже после игры с Украиной Беллингем перепутал автобусы и зашел в транспортное средство "сине-желтых".
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Звезду сборной Англии вовремя остановили – Джуд с улыбкой вышел и пошел к своим товарищам по команде.
Заметим, что Беллингем не помог Англии победить Украину – команды разошлись миром (1:1). Джуд отыграл 65 минут, после чего уступил место на поле Рашфорду.
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