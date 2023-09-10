Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем попал в забавную ситуацию после матча отбора к Евро-2024 против Украины.

Уже после игры с Украиной Беллингем перепутал автобусы и зашел в транспортное средство "сине-желтых".

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Звезду сборной Англии вовремя остановили – Джуд с улыбкой вышел и пошел к своим товарищам по команде.

Заметим, что Беллингем не помог Англии победить Украину – команды разошлись миром (1:1). Джуд отыграл 65 минут, после чего уступил место на поле Рашфорду.

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