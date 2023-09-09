"Слава Украине!": суперзвезда сборной Англии удивил журналистку во время интервью – видео дня
21:46 - Читати українською
Полузащитник Арсенала и сборной Англии Деклан Райс выразил поддержку Украине.
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Кайл Уокер 41’
41’ Кайл Уокер
Английский полузащитник принял участие в матче против сборной Украины, который закончился со счетом 1:1.
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После встречи в микс-зоне Деклан Райс отвечал на вопросы журналистки и завершил свое интервью патриотической фразой: "Слава Украине".
Напомним, что в турнирной таблице "желто-синие" занимают вторую строчку, набрав семь очков. Англия лидирует с 13 баллами.
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