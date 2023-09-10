Хавбек збірної Англії Джуд Беллінгем потрапив у кумедну ситуацію після матчу відбору до Євро-2024 проти України.

Вже після гри з Україною Беллінгем переплутав автобуси та зайшов до транспортного засобу "синьо-жовтих".

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Зірку збірної Англії вчасно зупинили – Джуд з посмішкою вийшов та пішов до своїх товаришів по команді.

Зауважимо, що Беллінгем не допоміг Англії перемогти Україну – команди розійшлись миром (1:1). Джуд відіграв 65 хвилин, після чого поступився місцем на полі Рашфорду.

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