Беллінгем ледь не "приєднався" до збірної України – відео курйозу після гри з Англією
10 вересня 22:48 - Читать на русском
Хавбек збірної Англії Джуд Беллінгем потрапив у кумедну ситуацію після матчу відбору до Євро-2024 проти України.
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Кайл Вокер 41’
41’ Кайл Вокер
Вже після гри з Україною Беллінгем переплутав автобуси та зайшов до транспортного засобу "синьо-жовтих".
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Зірку збірної Англії вчасно зупинили – Джуд з посмішкою вийшов та пішов до своїх товаришів по команді.
Зауважимо, що Беллінгем не допоміг Англії перемогти Україну – команди розійшлись миром (1:1). Джуд відіграв 65 хвилин, після чого поступився місцем на полі Рашфорду.
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