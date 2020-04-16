Белик спрогнозировал дальнейшую судьбу Манчестер Сити

Экс-нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Алексей Белик поделился мыслями относительно будущего Манчестер Сити в случае его дисквалификации.

"Гвардиола останется, ведь уход такого тренера станет катастрофой для Манчестер Сити. Сразу все футболисты наострят лыжи в другую сторону. Кто-то из игроков уйдет, ведь им не хочется терять один-два года карьеры, а Пеп может еще лет 15 тренировать.

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От дисквалификации Манчестер Сити больше всего пострадают болельщики. Они не виноваты в этой ситуации. Отстранение от еврокубков не поставит крест на команде, но повлияет точно. Будет интересно посмотреть на Гвардиолу в данной ситуации, ведь он не раз заявлял, что его успех напрямую зависит от качественных футболистов, которыми он руководит. Пришло время проверить.

Уверен, что Манчестер Сити останется грандом, также не сомневаюсь в том, что Гвардиола не покинет Манчестер. Зная жизненные принципы Пепа, можно с уверенностью сказать, что он не бросит команду в тяжелой ситуации", – сказал Белик в программе "Оставайся с футболом".

Напомним, Алексей Белик за свою карьеру больше всего поиграл в Шахтере, после чего был период в немецком Бохуме, Днепре и запорожском Металлурге.

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