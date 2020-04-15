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Зинченко ровно два года назад завоевал свой первый титул чемпиона АПЛ, составив компанию Лужному

15 апреля 23:40 5 Читати українською
Зинченко ровно два года назад завоевал свой первый титул чемпиона АПЛ, составив компанию Лужному
Зинченко с трофеем / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко всегда будет иметь приятные воспоминания, связанные с 15 апреля.

Именно в этот день два года назад украинец добыл свое первое "золото" АПЛ с "горожанами".

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Поражение Манчестер Юнайтед от Вест Бромвича в 34 туре позволило Манчестер Сити праздновать досрочное чемпионство. Команда Гвардиолы переиграла Тоттенхэм за день до этого (14 апреля) и спокойно ждала "осечки" соседей. В кампании 2017/18 Зинченко провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличался.

Добавим, что только одному украинцу удавалось стать чемпионом АПЛ до игрока Манчестер Сити. Олег Лужный вместе с Арсеналом поднял кубок над головой в сезоне 2001/02.

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Теги
Олег Лужный Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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