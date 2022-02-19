"Мне кажется, что Евгений как футболист выше уровнем, чем команда Краковия. Но мы понимаем, что в Шахтере были проблемы с игровой практикой. Он из-за травм мало играл и редко попадал в состав "горняков". Не знаю, насколько Краковия лучше для Евгения, поскольку сообщалось, что Коноплянка мог перейти в австрийский ЛАСК. Может, были и другие варианты. Мы понимаем, что многое зависело и от финансовых условий. Также понимаем, что все зависит не только от Коноплянки, но и от Шахтера.

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В принципе, когда футболист такого уровня мало играет, это не очень хорошо. И когда такой футболист находит команду, где он сможет регулярно выступать, это нужно расценивать положительно. Действительно, возникает такой вопрос. Женя – такой футболист, который любит комбинировать. Краковия занимает восьмое место в польской Экстраклясе. Я надеюсь, что Краковия будет играть примерно в стиле Днепра. В играх с равными соперниками или сильнее будут атаковать, а у Краковии будет впереди пространство.

И для Евгения это будет очень хорошо. Коноплянка – игрок, который очень хорошо использует пространство. Да, многие говорят, что он не молодеет и скорость теряет. Но я считаю, что Евгений – футболист, которому нужно пространство и который может играть один в один. Он это доказывал. Я думаю, после какого-то времени он снова почувствует игровой тонус и для него не будет проблемой обыграть одного-двух футболистов. Я надеюсь, что Коноплянке стиль Краковии подойдет", – поделился Белик в комментарии meta-ratings.

Напомним, Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт на полгода с опцией продления еще на год.

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