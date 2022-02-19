"Мені здається, що Євген як футболіст вищий за рівнем, ніж команда Краковія. Але ми розуміємо, що він мав у Шахтарі проблеми з ігровою практикою. Він через травми мало грав і рідко потрапляв до складу "гірників". Не знаю, наскільки Краковія найкращий варіант для Євгена, оскільки повідомлялося, що Коноплянка міг перейти в австрійський ЛАСК. Може, були й інші варіанти. Ми розуміємо, що багато залежало і від фінансових умов. Також розуміємо, що все залежало не лише від Коноплянки, а й від Шахтаря.

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В принципі, коли футболіст такого рівня мало грає, це не дуже добре. І коли такий футболіст знаходить команду, де він зможе регулярно виступати, то це потрібно розцінювати позитивно. Справді, виникає таке питання. Женя – все ж такий футболіст, який любить комбінувати. Краковія посідає восьме місце в польській Екстракласі. Я сподіваюся, що Краковія гратиме приблизно у стилі Дніпра. В іграх з рівними суперниками чи сильнішими атакуватимуть, а Краковія матиме попереду простір.

І для Євгена це буде дуже добре. Коноплянка – гравець, який дуже добре використовує простір. Так, багато хто говорить, що він не молодшає і швидкість втрачає. Але я вважаю, що Євген – футболіст, якому потрібен простір і який може грати один в один. Він це доводив. Я думаю, після якогось часу він знову відчує ігровий тонус і для нього не буде проблемою обіграти одного-двох футболістів. Я сподіваюся, що Коноплянці стиль Краковії підійде", – поділився Бєлік у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у польський клуб у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.

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