"Я надеюсь, что Краковия подойдет Коноплянке. Я считаю, что он футболист высокого уровня, который может помочь Краковии. Я думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины.

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Все возможно, особенно с его мастерством. Необходимо после этого перехода поймать тонус. Для этого нужно, чтобы у него все получалось, и у Краковии были хорошие результаты", – отметил Белик в комментарии meta-ratings.

Напомним, Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.

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