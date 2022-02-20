"Я сподіваюся, що Краковія підійде Коноплянці. Я вважаю, що він є футболістом високого рівня, який може допомогти Краковії. Також я думаю, що Коноплянка може повернутись на рівень збірної України.

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Все може бути, особливо з його майстерністю. Потрібно після цього переходу зловити тонус. Для цього потрібно, щоб у нього все виходило, і у Краковії були хороші результати", – зазначив Бєлік у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у польський клуб у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.

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