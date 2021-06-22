"Я бы дождался, выйдем ли мы в плей-офф Евро-2020. Мы же не знаем, если пройдем дальше, то, может, сборная и вообще выигрывает чемпионат Европы. Все же возможно.

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Я понимаю, мы – реалисты, при такой игре сложно на такое рассчитывать. Все-таки, мы можем попасть на условную Швецию и показать хороший результат. Если мы узнаем, что не вышли в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку. А что решит он – вопрос к нему", – цитирует Белика Tribuna.

Добавим, что команда Андрея Шевченко еще имеет шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Для этого ей нужно стать одной из четырех лучших сборных, занявших 3-е места в группах.

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