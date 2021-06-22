"Какая может быть реакция главного тренера на такой результат... Все прекрасно понимают ситуацию, здесь очень сложно подобрать какие-то слова. Когда мы немножко отошли, то все взвесили. У нас остаются определенные шансы выйти в плей-офф.

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После приезда в отель после вчерашней игры мы собрались вместе с ребятами, каждый озвучил свое мнение о ситуации. Мы долго разговаривали об этом, в том числе и сегодня утром. Это уже хороший сигнал, это говорит о том, что никто в команде не равнодушен и все хотят исправить положение", – цитирует Зинченко официальный сайт УАФ.

Добавим, что команда Андрея Шевченко еще имеет шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Для этого ей нужно стать одной из четырех лучших сборных, занявших 3-е места в группах.

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