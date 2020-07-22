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Бьелица, которого сватают в Динамо, отклонил щедрое предложение из Европы

15:15 - Читати українською
Бьелица, которого сватают в Динамо, отклонил щедрое предложение из Европы
Ненад Бьелица интригует будущим

Бывший наставник загребского Динамо Ненад Бьелица отказался возглавлять Фенербахче. Его называют возможным преемником Михайличенко в Динамо Киев.

"Я получаю много звонков, все что-то предлагают. В частности, отклонил немало звонков из арабских стран. Были разговоры о Германии и Испании, но я никогда не имел официальных переговоров с Бетисом. В испанской прессе упоминалось мое имя, но я не садился с ними за один стол.

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У меня до сих пор была только официальная встреча с Фенербахче. Да, я получил от них предложение, но я не принял его. Честно говоря, я немного позаботился о своей семье, и мне не пришлось соглашаться любой ценой. Я заработал бы намного больше денег, чем в Динамо Загреб, но отказался", – признался Бьелица в интервью хорватскому изданию Večernji list.

Последним местом работы 48-летнего специалиста было загребское Динамо, которое он покинул в апреле. В нынешнем сезоне хорватский гранд под руководством Бьелицы встречался с Шахтером на групповом этапе Лиги чемпионов – в двух поединках соперники не выявили сильнейшего (3: 3 и 2: 2).

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