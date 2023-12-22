Стандард получил трансферный бан, информирует Voetbal International. Клуб был наказан бельгийской лицензионной комиссией за то, что не выполнил своих обязательств по выплате зарплаты двум игрокам. Помимо трансферного бана льежский клуб будет наказан сокращением заявки в чемпионате на двух игроков.

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Продолжительность санкций зависит от самого клуба. Они будут сняты, как только руководство Стандарда решит возникшие финансовые проблемы. Клуб уже успел отреагировать на наказание, пообещав решить проблему как можно скорее. "Сегодня акционер клуба перечислит необходимые средства для урегулирования ситуации. Клуб уверен, что санкции будут сняты к пятнице пятницы, 22 декабря", – говорится в официальном сообщении "красных".

Таким образом, вероятнее всего, эта ситуация не отразится на политике клуба в зимнее трансферное окно.

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