Стандард отримав трансферний бан, інформує Voetbal International. Клуб був покараний бельгійською ліцензійною комісією за те, що не виконав своїх зобов'язань щодо виплати зарплати двом гравцям. Крім трансферного бана льєжський клуб буде покараний скороченням заявки в чемпіонаті на двох гравців.

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Тривалість санкцій залежить від самого клубу. Їх буде знято, щойно керівництво Стандарда вирішить фінансові проблеми, які виникли. Клуб уже встиг відреагувати на покарання, пообіцявши вирішити проблему якомога швидше. "Сьогодні акціонер клубу перерахує необхідні кошти для врегулювання ситуації. Клуб упевнений, що санкції будуть зняті до п'ятниці п'ятниці, 22 грудня", – йдеться в офіційному повідомленні "червоних".

Таким чином, найімовірніше, ця ситуація не позначиться на політиці клубу в зимове трансферне вікно.

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