Бельгия в третий раз отложила голосование за принятие решения о досрочном завершении сезона

Поединки Лиги Жупиле все еще могут возобновиться – голосование за завершение чемпионата Бельгии 2019/20 снова отложено.

Заседание генеральной ассамблеи бельгийской лиги, которое должно было состояться 4 мая, снова перенесли. Теперь голосования по определению судьбы сезона 2019/20 запланировано на 15 мая. Причина – Совет национальной безопасности Бельгии до сих пор не определил, как должны проходить спортивные соревнования в стране, сообщает HLN.

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Напомним, что руководство Лиги Жупиле первым в Европе приняло решение о завешении сезона, однако ожидало одобрения генеральной ассамблеи. Сначала заседание планировалось провести 15 апреля, затем – 24, а позже – 4 мая.

Если чемпионат Бельгии не возобновится, а турнирная таблица будет сформирована по итогам 29 туров, сыгранных до вынужденной паузы, то Брюгге Эдуарда Соболя получит золотые медали, а Гент Яремчука, Безуса и Пластуна получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

К слову, уже два чемпионата Европы официально завершены – во Франции и Нидерландах.

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