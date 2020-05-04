Бельгія втретє відклала голосування за прийняття рішення про дострокове завершення сезону

Поєдинки Ліги Жупіле все ще можуть поновитися – голосування за завершення чемпіонату Бельгії 2019/20 знову відкладено.

Засідання генеральної асамблеї бельгійської ліги, яке мало відбутися 4 травня, знову перенесли. Тепер голосування щодо визначення долі сезону 2019/20 заплановано на 15 травня. Причина – Рада національної безпеки Бельгії досі не визначила, як саме мають проходити спортивні змагання в країні, повідомляє HLN.

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Нагадаємо, що керівництво Ліги Жупіле першим у Європі ухвалило рішення про завершення сезону, однак очікувало на схвалення генеральної асамблеї. Спочатку засідання планувалося провести 15 квітня, потім – 24, а пізніше – 4 травня.

Якщо все ж чемпіонат Бельгії не відновиться, а турнірна таблиця буде сформована за підсумком 29 турів, зіграних до вимушеної паузи, то Брюгге Едуарда Соболя здобуде золоті медалі, а Гент Яремчука, Безуса та Пластуна отримає путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

До слова, вже два чемпіонати Європи офіційно завершені – у Франції та Нідерландах.

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