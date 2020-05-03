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Брюгге может отказаться от выкупа Соболя – бельгийцы хотят заменить украинца фаворитом Барселоны

18:12 80 Читати українською
Брюгге может отказаться от выкупа Соболя – бельгийцы хотят заменить украинца фаворитом Барселоны
Эдуард Соболь / Фото УАФ

Потенциальная сделка между Шахтером и Брюгге по полноценному трансферу Эдуарда Соболя может сорваться.

Вместо Эдуарда Соболя Брюгге может предпочесть 19-летнего защитника Легии Михала Карбовника, сообщает Voetbal Belgie.

Шахтер и Брюгге близки к завершению полноценного трансфера Соболя

Бельгийцев только отпугивает цена на поляка – 10 млн евро. Стоит отметить, что по информации Mundo Deportivo, Карбовником также активно интересуется Барселона.

Ранее Вадим Шаблий, агент Соболя, сообщил, что Шахтер и Брюгге ведут активные переговоры о выкупе 25-летнего украинца, а потенциальная сумма трансфера составляет 4 млн евро.

Напомним, Эдуард защищает цвета Брюгге на правах аренды, его контракт принадлежит донецкому клубу. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Соболь провел 26 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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Трансферы Шахтер Шахтер Украинцы за рубежом Брюгге Брюгге Бельгия Трансферы Шахтера Михал Карбовник Михал Карбовник Эдуард Соболь Эдуард Соболь
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