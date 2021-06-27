Бельгия – Португалия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020
Бельгийцы играют против португальцев в 1/8 финала Евро-2020. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Бельгия – Португалия стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале и "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы команд
Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вермален, Вертонген – Менье, Тилеманс, Витсель, Торган Азар – де Брюйне, Эден Азар – Лукаку.
Запасные: Миньоле, Селс, Бойата, Карраско, Мертенс, Денайер, Дендонкер, Бентеке, Батшуайи, Троссар, Доку, Прат.
Португалия: Патрисиу – Далот, Пепе, Диаш, Геррейро – Моутиньо, Палинья, Санчеш – Бернарду Силва, Роналду, Жота.
Запасные: Лопеш, Руй Силва, Семеду, Фонте, Андре Силва, Бруну Фернандеш, Данилу, Невеш, Гонсалвеш, Фелиш, Оливейра, Мендеш.
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