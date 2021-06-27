Бельгія – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Бельгійці грають проти португальців в 1/8 фіналу Євро-2020. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Бельгія – Португалія стартує о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Бельгія – Португалія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2020 – Роналду за крок від історичного рекорду
Стартові склади команд
Бельгія: Куртуа – Алдервейрелд, Вермален, Вертонген – Меньє, Тілеманс, Вітсель, Торган Азар – де Брюйне, Еден Азар – Лукаку.
Запасні: Міньйоле, Селс, Боята, Карраско, Мертенс, Денаєр, Дендонкер, Бентеке, Батшуаї, Троссар, Доку, Прат.
Португалія: Патрісіу – Далот, Пепе, Діаш, Геррейро – Моутінью, Палінья, Санчеш – Бернарду Сілва, Роналду, Жота.
Запасні: Лопеш, Руй Сілва, Семеду, Фонте, Андре Сілва, Бруну Фернандеш, Данілу, Невеш, Гонсалвеш, Феліш, Олівейра, Мендеш.
Хто виграє Євро-2020 – як оцінюють шанси збірної України після виходу в плей-офф