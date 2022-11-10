Бельгия объявила заявку на ЧМ-2022
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес обнародовал список игроков, которых возьмет с собой на Мундиаль.
В финальную заявку попали 26 подопечных, сообщает пресс-служба "красных дьяволов". На групповом этапе ЧМ они будут противостоять Канаде, Марокко и Хорватии.
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Полный список сборной Бельгии:
Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Кун Кастелс (Вольфсбург);
Защитники: Тоби Алдервейрелд (Аль-Духайль), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер), Артур Теате (Ренн), Тимоти Кастань (Лестер), Тома Менье (Боруссия Д);
Хавбеки: Янник Карраско (Атлетико), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Юри Тилеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Витсель (Атлетико), Эден Азар (Реал), Торган Азар (Боруссия Д), Леандро Троссар (Брайтон), Леандер Дендонкер (Астон Вилла), Амаду Онана (Эвертон);
Нападающие: Ромелу Лукаку (Интер), Дрис Мертенс (Галатасарай), Шарле Де Кетеларе (Милан), Жереми Доку (Ренн), Миши Батшуаи (Фенербахче), Лоис Опенда (Ланс).
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